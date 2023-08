Klimakleber planen Straßenblockaden zum Schulstart

Das wird besonders Eltern mit Kindern nicht schmecken, trifft aber auch viele andere Verkehrsteilnehmer hart. Ausgerechnet am Montag, 4. September, dem ersten Tag nach den Ferien, am 4. September, melden sich die Klimakleber in der Hauptstadt zurück melden. „Es sind Aktionen in Wien und anderen Bundesländern geplant“, sagt Marina Hagen-Canaval von der Letzten Generation. Im Frühverkehr.