Schon wieder: Klimakleber blockierten Frühverkehr

Ex-Arzt klebte sich fest

„Die Auswirkungen der Klimakrise sind jetzt schon katastrophal und bedrohlich. Alleine, was wir in den letzten Wochen an Waldbränden und Überschemmungen erlebt haben, ist furchtbar.“ So erklärt Kathie (22) in einer Aussendung der Letzten Generation ihre Teilnahme am Protest.