Klima-Kleberin: „Dann gehe ich halt ins Gefängnis“

„Klima-Shakira“ Anja Windl betreibt ihren Aktivismus aktuell in ihrer Heimat Bayern, aber die Klimakleber der Letzten Generation haben ein neues Aushängeschild: Die 22-jährige Studentin Anna Freund aus Aflenz in der Obersteiermark klebt sich auf die Straße und diskutiert in der „ZiB 2“.