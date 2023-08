Feldkirch verbannt Brummis aus der Stadt

Hoffen auf Erleichterung

Das Land Vorarlberg, konkret die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch als zuständige Behörde, hat sich in der Vergangenheit intensiv mit dieser zwischenstaatlichen Herausforderung beschäftigt. In Zusammenarbeit mit einem Verkehrsplanungsbüro und der Wirtschaftskammer Vorarlberg wurde in den vergangenen drei Jahren eine Ausweitung des Fahrverbots auf Feldkircher Seite untersucht. Mit 1. September 2023 tritt nun die neue Verordnung in Kraft. Gehofft wird, dadurch die Staulage bedeutend zu entschärfen.