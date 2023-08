Wilhelm Muzyczyn lässt Ämter ruhen

iPhone als Geburtstagsgeschenk

Muzyczyns Name war in einer Sachverhaltsdarstellung aufgetaucht und wurde bisher als einziger in den Medien genannt. In einem Interview gab der Bregenzer zu, ein iPhone von einem Siemens-Mitarbeiter erhalten zu haben. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um ein Geburtstagsgeschenk gehandelt haben. Muzyczyn bestritt allerdings vehement, in den eigentlichen Betrugsskandal verwickelt zu sein.