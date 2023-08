Das Rohr im Mittersiller Rettenbach kommt weg

Das Haus der jungen Familie war das erste, das der Rettenbach in Mittersill vergangenen Donnerstag verwüstete. Der kleine Bach trat nach einem lokalen Unwetter in der Oberpinzgauer Stadt über die Ufer. Er schoß durchs Haus und umspülte vier weitere Häuser. „Es hat alle getroffen, uns vermutlich am schlimmsten“, sagt Stefan Egger.