Mittersill hat wieder Trinkwasser und plant Brücke

Am Mittwoch, 19 Uhr, will er seine Bürger informieren, kündigt Viertler gleich via „Krone“ einen Info-Abend an. „Noch müssen wir uns die Details für eine Brückenlösung anschauen, beispielsweise wie groß das wird und wie viel es kosten wird.“ Viertler hofft dabei auf Unterstützung vom Land. Möglich wäre, dass zuerst eine Behelfsbrücke zum Einsatz komme, bis die Pläne feststehen. Indessen konnte ein durch das Blitz-Unwetter verursachtes Problem gelöst werden: die Trinkwasserversorgung. Beschädigte Wasserleitungen sind nun nämlich wieder repariert.