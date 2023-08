Der Rettenbach trat schon wieder über sein Ufer

45 Liter Regen in nicht einmal einer Stunde

Donnerstag am Abend sorgte in Mittersill abermals ein Unwetter für Zerstörung. Die Stadtgemeinde im Oberpinzgau wird Jahr für Jahr von Überflutungen und Muren heimgesucht. So lokal wie am Donnerstag fiel der Starkregen aber praktisch noch nie aus. Binnen nicht einmal einer Stunde fielen 45 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel.