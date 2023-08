Diebstahl und Spionage? Klage gegen Klub von Pöltl

Der Mann soll zudem Software-Zugänge der Knicks zur Informationsbeschaffung für die Raptors missbraucht haben. Er war bei den Knicks zuständig für die Planung, Verteilung und Organisation des Video-Materials zur Gegner-Analyse und hatte am 14. August seinen letzten Arbeitstag für die Mannschaft aus New York. Vor seinem Abschied soll er Informationen von seiner Knicks-E-Mail-Adresse an seine neue Raptors-E-Mail-Adresse geschickt haben.