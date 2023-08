SPÖ will Erhöhung bei Luxuspensionen deckeln

Finanzminister plant Gespräche in der Koalition

Vage offen gezeigt für eine derartige Maßnahme hatte sich davor bereits Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Im „Profil“-Interview meinte er, dass er sich vorstellen könne, „sehr hohe Pensionen in geringerem Ausmaß zu erhöhen“. Er wolle in der Koalition über „Luxuspensionen“ sprechen.