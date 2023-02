Luxuspension auch für Ex-ORF-General Wrabetz

ORF-Chef Weißmann mit Ansage an Raab

Indes schiebt der ORF anderen Zusatzverdiensten einen Riegel vor. Dabei geht es um die gut bezahlten Nebenjobs von Star-Moderatoren bei Partei- und sonstigen Veranstaltungen, die - wie berichtet - schon in den vergangenen Wochen für Wirbel gesorgt hatten. „Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit“ seien für den ORF „mehr denn je von existenzieller Bedeutung“, heißt es in einer internen Mitteilung von Generaldirektor Weißmann an die Belegschaft.