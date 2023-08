Brand im Kraftwerk Mühlbach in Rosegg

Am Weg zur Scheune geriet Heu in Brand

Etwa zeitgleich hatten die Feuerwehren einen Einsatz in der Gemeinde Krems: Ein 75-Jähriger transportierte Heu auf einem Motorkarren Richtung Scheune, doch ein Heubüschel begann zu brennen - vermutlich wegen der Hitze, die unterhalb des Fahrzeuges entstanden war. Binnen kürzester Zeit brannte die gesamte Heuladung. Einsatzkräfte von vier Feuerwehren konnten den Brand rasch eindämmen. Am „Muli“ entstand Sachschaden.