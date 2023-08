Eishockeystar verkauft Luxushäuser am Wörthersee

Sein Büro hat er in bester Lage in Velden. „Wir sind an drei Stützpunkten vertreten, und zwar in Velden, Kitzbühel und Wien.“ Koch wurde von Firmenchef Thomas Hopfgartner als Ambassador, also als Botschafter, engagiert. „Ihm hat die Art und Weise getaugt, wie ich als Sportler durchs Leben gegangen bin“, sagt der ehemalige Stürmer des KAC. „Ich habe schon viele Besichtigungen hinter mir und mache täglich meine Ausbildung. Mir hat die Immobilienbranche seit jeher gefallen. Ich war als Kunde immer an einzigartigen Objekten interessiert. Ich weiß, was viele Käufer suchen.