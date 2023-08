Ex-Krankenschwester wegen Babymorden hinter Gitter

Schwerste Babymordserie der jüngeren britischen Geschichte

Eine Jury klagte die Frau am Freitag wegen mehrerer Morde und Mordversuche an. In zwei Fällen wurde die Ex-Krankenschwester freigesprochen, in zwei weiteren konnte sich die Jury nicht auf eine Entscheidung einigen. Letby betonte zwar stets ihre Unschuld und verweigerte die Teilnahme an der Strafmaßverkündigung. Hierbei handelt es sich um die schwerste Babymordserie der jüngeren britischen Geschichte.