Baby-Mord: Justiz will Zeugen hören

Prozesstag zwei am Freitag im Fall Elias - jenem sieben Wochen alten Kind, das am 22. Oktober in einer Wohnung in Salzburg an einem Schütteltrauma starb. Die Mutter (20) soll es getan haben, der Vater tatenlos zugesehen haben - so die Vorwürfe lautend auf Mord und Mord durch Unterlassung. Wie die „Krone“ berichtete, haben sich die Eltern gegenseitig die Schuld am Tod des Babys zugeschoben. Die Mutter ging noch weiter und warf ihrem Ex-Partner Gewalt vor. Was er entschieden bestritt.