Baby-Mord: Höchstgericht muss entscheiden

16 Jahre Haft erhielt die Mutter (20) wegen Mordes ihres eigenen Sohnes in Salzburg. Zwölf Jahre der Vater, weil er nichts gegen die Gewalt am Kind getan hat. Das sind die nicht rechtskräftigen Urteile beim Prozess um Elias, der nur sieben Wochen leben durfte. Nun steht fest: Der Fall wandert in die nächste Instanz.