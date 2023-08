Fühlen Sie sich abends in Lokalen sicher?

In den letzten Tagen haben Berichte von Sicherheitspersonal in Clubs und Veranstaltungsorten die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit der Nachtschwärmer gelenkt. Das Ausgehen und Feiern sollte eine spaßige und unbeschwerte Erfahrung sein, doch unerwünschte Vorfälle können die Stimmung trüben. Clubbetreiber tragen eine große Verantwortung für die Sicherheit ihrer Gäste. Dazu gehört die Einstellung von qualifiziertem und geschultem Sicherheitspersonal, das in der Lage ist, deeskalierend zu handeln und angemessen auf Zwischenfälle zu reagieren. Was sind Ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit abendlichen Veranstaltungen? Fühlen Sie sich nachts sicher? Erählen Sie mehr darüber hier im Forum!