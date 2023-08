Erster Wolf wurde in OÖ zum Abschluss freigegeben

Das Land Oberösterreich hat den ersten Wolf zum Abschuss freigegeben, seit das die mit 1. Juli oö. Wolfsmanagementverordnung erlaubt. Zwei Wolfsbeauftragte des Landes fanden am Wochenende neun tote und zwei verletzte Schafe am Dachstein-Plateau vor. Das Rissbild sei eindeutig, der Abschuss in den kommenden vier Wochen möglich.