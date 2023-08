Zwei Wölfe stehen schon auf der „Abschussliste“

Der erste in Unterweißenbach im Mühlviertel, wo ein Raubtier immer wieder nahe an Siedlungen, Häuser und Nutztiere kommt. Dieser Isegrim wurde bereits als „Risikowolf“ eingestuft und einmal vom örtlichen Jagdleiter vergrämt. Laut Verordnung kann nach einer zweiten Vergrämung der Abschuss in den betroffenen neun Jagdrevieren in den Bezirken Perg und Freistadt veranlasst werden.