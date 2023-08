Drei Tage quer durch Elba

Entlang der Bergkämme überblickt man ganz Elba, am Horizont erscheint Korsika. Der Duft von Lavendel, Rosmarin und Thymian ist stetiger Begleiter. Am Boden wechseln die Farben von Granit, Kalk und Schiefergestein. Die rund 60 Kilometer – von Cavo bis Pomonte oder Patresi – lassen sich sportlich in drei Tagen bewältigen. Für eine erfolgreiche Inselquerung ist eine präzise Planung unumgänglich.