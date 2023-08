Triumphales Heimspiel zum Abschluss

Am Sonntagabend endeten die Bregenzer Festspiele mit der definitiv letzten Vorstellung der Seebühnenproduktion „Madame Butterfly“. Und, wie schon seit vielen Jahren, spielte das Symphonieorchester Vorarlberg am Vormittag eine Orchestermatinee. Dass dieses Konzert seit Längerem ausverkauft war, lag zum einen am prominenten Solisten, dem gebürtigen Bregenzer Kian Soltani, aber auch daran, dass das Symphonieorchester, kurz SOV, dem Publikum aus der näheren und weiteren Bodenseeregion ans Herz gewachsen ist. Seit der Saison 2020/21 ist Leo McFall der Chefdirigent. Elegant und sympathisch, dabei musikalisch mit aller Klarheit und großer Differenzierungskunst, hat er auch diese Matinee gestaltet, die von ihren Anforderungen überaus breit gefächert war.