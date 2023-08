21-Jähriger mit Quad zu Sturz gekommen: tot

Am Samstagabend lenkte ein 21-jähriger Mann aus Völkermarkt sein Quad von seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Richtung seines am Drau-Ufer gelegenen Fischerplatzes. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug von einer asphaltierten Straße ab und stürzte bei einer Schotterstraße.