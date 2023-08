Zeugen Jehovas: 22.000 Mitglieder in Österreich

Die Zeugen Jehovas sind seit Mai 2009 in Österreich eine staatlich anerkannte Kirche. Aktuell haben die Zeugen Jehovas 22.052 aktive Mitglieder in Österreich, wobei sie mit 4375 am stärksten in Oberösterreich vertreten sind, gefolgt von Wien mit 4243. Insgesamt gibt es hierzulande 160 sogenannte Königreichssäle. Die deutsche Gemeinschaft mit 200.000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa. Weltweit gibt es mehr als 8,7 Millionen Anhänger, die zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet sind.