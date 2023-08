WM beginnt mit Chaos und Verspätung

Na bravo! Die Leichtathletik-WM in Budapest fängt ja gut an … Wegen Gewitters, eines Sturms und heftigen Regens mussten alle Bewerbe im Stadion um eine Stunde verschoben werden. Betroffen davon war auch Siebenkämpferin Sarah Lagger. Ihr Start in der ersten Disziplin, den 100 m Hürden, findet nun statt um 10.35 Uhr um 11.35 Uhr statt. Ihr Hochsprung wurde auf 12.45 Uhr festgelegt.