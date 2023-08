Weißhaidinger: „Rede nicht von einer Medaille!“

Anderer Saisonaufbau

„Ich kann aber ruhig sein, ich bin gut vorbereitet“, sagt Österreichs Leichtathletik-Star, der gleich zu Saisonbeginn einen seiner sportlichen Lebensträume verwirklicht hatte. In Rannersdorf übertraf er am 19. Mai mit 70,68 erstmals die 70-m-Marke. Auch seine weiteren besten Saisonwettkämpfe von 69,18 m und 68,90 m stammen aus Rannersdorf von Mitte Mai. Abwarten, was diese Frühform für die WM bedeutet. Im Ausland waren heuer seine 66,84 m von Turku am 13. Juni seine beste Leistung. Offensichtlich verlief die Saison (bisher ohne einen Start bei der Diamond League) anders als in den vergangenen Jahren. Trainer Gregor Högler: „Dass Lukas heuer alle Diamond-League-Meetings ausgelassen hat, ist sicher kein Nachteil. Dadurch hatte er mehr Ruhe und genug Zeit, um sich ideal auf die WM vorzubereiten.“