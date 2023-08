Luki setzt bei Medaillenjagd auf den Glücksdiskus

Er ist bereit für den nächsten großen Wurf. Bei der Leichtathletik-WM in Budapest ist Diskushüne Lukas Weißhaidinger bereits am ersten Wettkampftag im Einsatz. Bei der zu seiner Freude am Abend angesetzten Qualifikation am Samstag setzt er auf leichtes Essen, den Diskus, mit dem er bereits Olympia-Bronze eroberte und die Rückkehr zur erfolgreichen Strategie.