Kurz-Parade | Kein großer Tag

Kein großer Tag. Und was hätte Karl Nehammer gestern eigentlich in den Mittelpunkt gerückt? Der Staatsbesuch seines SPD-Amtskollegen aus Berlin in Salzburg! Der kam, obwohl mit einer der von Pannen verfolgten Regierungsmaschinen unterwegs, pünktlich in Österreich an - und war bald wieder weg. In den drei gemeinsamen Stunden schritten die beiden Herren über den roten Teppich, parlierten unter vier Augen und verkündeten dann, in welchen Punkten man sich einig sei. Und in welchen nicht. So bleiben etwa die Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland für Scholz „derzeit unverzichtbar“. Neben dem äußeren Glanz der Staatsbesuchs-Inszenierung hatte der Besuch also herzlich wenig zu bieten. Und von Nehammer wollten die Journalisten dann ohnehin in erster Linie Statements zum Kurz-Prozess. So wurde der Freitag weder zum großen Tag für Kurz, noch für Nehammer und Scholz. Was alle drei aber ohnehin gut kennen dürften.