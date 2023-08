Die Polizei jagt diesen Exhibitionisten am See

Doch es war nicht das erste Mal in diesem Jahr: Der Polizei sind bisher fünf angezeigte Übergriffen in der selben Art bekannt, es wird aber eine große Dunkelziffer vermutet. Dabei hatte der Täter auch Opfer angesprochen, in einheimischem Dialekt, die Wortwahl wird hier nicht wiedergegeben. Beim Alter seiner Opfer ist der Exhibitionist nicht eingeschränkt, Mädchen mit zwölf Jahren belästigte er genauso wie 50-jährige Frauen. Immer trug er dabei ein Kapperl und eine Sonnenbrille. Bei einer Tat wurde er geknipst und die Polizei hofft, mit dem Foto dem Triebtäter auf die Spur zu kommen.