Bad in Dornbirner Wohnhaus in Brand

Am Freitagvormittag brannte es in einem Einfamilienhaus in Dornbirn. Die ersten alarmierten Beamten vor Ort waren von der Polizei Dornbirn und der Sicherheitswache. Diese erkannten, dass der Rauch aus dem Badezimmer im Obergeschoss strömte. Ausgerüstet mit Handfeuerlöschern versuchten sie, Kontrolle über den Brand zu gewinnen. Dies gelang aber nicht wie gewünscht - durch den dichten Rauch war die Sicht stark eingeschränkt. Das Obergeschoss konnte gar nicht betreten werden.