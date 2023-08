Moskau: Abgeschossene Drohne „änderte Flugbahn“

Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über Moskau eine ukrainische Drohne zerstört. Die Ukraine habe in der Nacht einen Angriff „mit einem unbemannten Luftfahrzeug gegen Objekte in Moskau und der Region Moskau“ gestartet, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag auf Telegram.