Gläubiger stimmen zu: Größte Schmuckkette gerettet

Im Zuge des im Februar eröffneten Verfahrens schrumpfte Masseverwalter Norbert Mooseder das Filialnetz: zwei Standorte in Deutschland (in Landshut, München) wurden geschlossen, weitere fünf in Österreich, genauer in Wels, Kufstein, Gerasdorf, Wien und Feldkirch. Parallel dazu meldeten die Gläubiger ihre Forderungen an – bis Dienstag wurden 6,9 Millionen Euro bei Gericht anerkannt.