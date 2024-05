Für zweite Olympiamedaille gibt Luki jetzt Vollgas

Die erste Standortbestimmung wird am Sonntag das Diamond-League-Meeting in Marrakesch bringen, bei dem fast die komplette Weltelite am Start ist. Davor wirft Weißhaidinger am Freitag in St. Pölten. Ende Mai, Anfang Juni wartet auf ihn dann ein Hammer-Programm mit den Diamond-League-Meetings in Oslo und Stockholm sowie der EM in Rom binnen einer Woche.