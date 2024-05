Engländer berichten: Bayern an United-Kapitän dran

Ermöglicht Fernandes den Tuchel-Verbleib?

In England wird das Interesse am 29-Jährigen zudem mit der Trainer-Frage bei den Münchnern in Verbindung gebracht. So wird in den Medien spekuliert, dass Fernandes ein Transfer sein könnte, mit dem einen Schritt auf Thomas Tuchel zugehen möchte. Immerhin hat der 50-Jährige immer wieder einen neuen kreativen Mittelfeldspieler gefordert.