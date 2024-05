Antisemitismus beschäftigt auch heimische Politik

Mit Blick auf den Nahost-Konflikt erklärte der Bundespräsident, nicht jede Kritik an der israelischen Regierung könne man als Antisemitismus identifizieren. „Da macht es sich zum Teil die israelische Regierung, finde ich, zu leicht“, sagte das Staatsoberhaupt im Ö1-„Mittagsjournal“. Gleichzeitig warnte er vor aufkeimendem Antisemitismus in Europa. In Österreich bemühe man sich, diesen „im Keim zu ersticken“.