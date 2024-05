„Sein Traum vom Haus im Grünen ist näher gerückt“

Mehr als 15 Jahre nach der Verurteilung von Josef Fritzl in Sachen Mord wegen Unterlassung, Blutschande und Freiheitsentzug wird der Schwerverbrecher in den Normalvollzug überstellt – er bleibt zwar in Haft, könnte aber trotzdem bald ein Stück Freiheit genießen. Promi-Anwältin Astrid Wagner lässt nichts unversucht!