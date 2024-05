Vergewaltigung oder „blaue Flecken vom Knutschen“?

Es steht Aussage gegen Aussage – wie so oft im Wiener Landesgericht. Und wie so oft geht es um viel: Dem 37-Jährigen auf der Anklagebank wird eine Vergewaltigung vorgeworfen. Mitte Jänner 2022 soll sich der Ukrainer mit einem langjährigen Freund zusammen in Wien als Touristen ausgegeben, eine Frau angesprochen und sie ins Hotelzimmer mitgenommen haben – wo sie sich zusammen an ihr vergangen haben sollen.