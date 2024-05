Israel: Türkei wirft Österreich zweierlei Maß vor

Schallenberg wies die Forderungen seines Kollegen zurück und forderte ihn auf, „nicht Öl ins Feuer zu gießen“. Die Welt stehe nämlich am Rande des Abgrunds, und „jeder unbedachte Schritt könnte das Tor zur Hölle aufstoßen“. Als Schuldigen an der Situation machte er die Hamas aus. „Wir wären nicht hier, wenn die Hamas nicht am 7. Oktober in einer unglaublichen mittelalterlichen Pogrom Menschen abgeschlachtet hätte“, betonte er.