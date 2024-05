Britin (31) bezwang Krokodil: Medaille für Heldin

Für Frau keine Heldentat: „Jeder trägt diese Kraft in sich“

Die Frauen erzählten im BBC-Interview, dass Georgia ihrer Schwester dann „Stand By Me“ und „Don‘t Worry About A Thing“ vorgesungen habe, um sie zu beruhigen. Auf die Frage, ob sie schon immer so fähig und ruhig gewesen sei, sagte Georgia, sie glaube, dass jeder diese Kraft in sich trage. Man sei damit nur im normalen Alltag nicht konfrontiert. Aber es liege in der menschlichen Natur, zu überleben, einander zu beschützen und zu lieben.