Tobi Wagner: „Ziel ist jetzt, dort abzuliefern“

Für Bregenz Handball ist in der HLA Meisterliga bereits nach dem Viertelfinale Schluss. Im Nationalteam hat Kreisläufer Tobias Wagner wieder mehr Grund zu lachen gehabt. In „Handball – Das Magazin“ spricht der 29-Jährige über die erfolgreiche Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2025. Auch die Haltung innerhalb der Mannschaft hat sich in den letzten Jahren verändert. „Früher war es das Ziel, sich zu qualifizieren. Das Ziel ist jetzt, dort abzuliefern“, verrät er im Gespräch mit Moderator Martin Grasl.