Alkohol und Drogen: Lenker fuhr der Polizei davon

Ein offenbar durch Alkohol und Drogen stark beeinträchtigter Autolenker flüchtete heute in der Früh mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Graz vor der Polizei und brachte damit sogar Passanten in Gefahr. Sein Auto war beschädigt, womit man weiters von einem Unfall ausgehen muss - Zeugen mögen sich bitte melden.