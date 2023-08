Bissige Biester kommen gerade in Bestform

Mücke ist nicht gleich Mücke

Man müsse allerdings unterscheiden, von welchen „Gelsen“ eigentlich gesprochen wird, betont Zimmermann. Da gibt es einerseits die Hausmücke. Diese sucht die Nähe des Menschen, vergnügt sich in Regenwasserfässern und treibt sich gerne in Häusern und Gärten herum. Zu unterscheiden ist diese Art von der Überschwemmungsmücke. Diese braucht - der Name verrät es - eine Überschwemmung, damit sich die am Boden abgelegten Eier weiterentwickeln können. Deshalb kommen diese Tierchen rund um Gewässer mit wechselnden Pegelständen vor.