Lkw rammt Überkopfwegweiser - Chaos auf Autobahn

Nach ersten Informationen hat am Mittwochmorgen ein mit Obst beladener Lkw um kurz nach 6.00 Uhr einen Überkopfwegweiser gerammt. Teile davon stürzten daraufhin auf die Fahrbahnen. Die Folge: Die Rheintal-Autobahn (A14) musste rund eine Stunde komplett in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Mittlerweile können Pkw an der Unfallstelle durchgelotst werden. Lkw müssen über die L190 ausweichen.