Deutscher Freizeitpark nach Unfall wieder geöffnet

Das Wasser aus dem Bassin floss in den See von „Atlantica SuperSplash“, Kulissenteile trieben im Wasser, die Boote standen vorerst still. Nach Angaben der Polizei wurden fünf Artisten und zwei Besucher bei dem Vorfall verletzt. Drei Akrobaten kamen zur Abklärung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es ihnen ging, konnten Sprecherinnen von Park und Polizei am Dienstag zunächst nicht sagen.