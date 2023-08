Die schnellsten Rennautos ohne Motoren

Es ist erst Levians drittes Rennen. Die Nervosität bei Papa Martin ist groß, vielleicht sogar größer als bei seinem Sohn. Der Achtjährige geht am Salzburgring in wenigen Augenblicken an den Start. Die Ideallinie ist noch nicht ganz klar. Levian aber startet gut, nimmt die Fahrerlagerkurve ganz fein und ist als erster im Ziel. Sein Kontrahent bleibt wenige Sekunden hinter ihm.