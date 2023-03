Salzburgring für heuer schon ausgebucht

Um zu erfahren, wie die Bürger der anliegenden Gemeinden Koppl, Hof und Plainfeld den Salzburgring wahrnehmen, wurde eine Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ring grundsätzlich sehr positiv gesehen wird. Ein kleines Problem ist die Lautstärke. „Wir haben uns hinsichtlich der Laustärke kontinuierlich verbessert. Das Thema ist uns wichtig“, erklärt Penninger. In nächster Zukunft will man sich mit der Befragung noch intensiver auseinandersetzen. Der Ring soll nicht nur als Rennstrecke gesehen werden, sondern als Multifunktionsstandort. „Bei uns können viele verschiedene Veranstaltungen stattfinden“, so Penninger, der im heurigen Jahr bereits ausgebucht ist.