Wow! Popstar Sting bei Salzburger Festspielen

„Ist das wirklich Superstar Sting? Was macht der in Salzburg?“, hörte man die Schaulustigen am Sonntagabend in der Hofstallgasse tuscheln. Und tatsächlich, Weltstar Gordon Sumner, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Sting“ mischte sich mit seiner Gattin unter die Premierengäste der Oper „The Greek Passion“.