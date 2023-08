Politischer Arbeitsbesuch ohne Festspiele

Hoher Besuch in Salzburg! Am Freitag wird sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zum Arbeitsgespräch in Salzburg treffen. Thematisch soll es dabei um wirtschaftspolitische Fragen und auch das Schengen-Abkommen gehen. Neben der umstrittenen Erweiterung werden sicherlich die deutschen Grenzkontrollen ein Thema. Salzburg und auch der bayerische Raum leiden ja seit der Flüchtlingskrise 2015 und den Maßnahmen der Deutschen, die das Schengen-Abkommen seit dem Zeitraum ausgesetzt haben.