Hochwasser bringt Eisenbahnbrücke zum Einsturz

Unwetter „Hans“ sorgt für schwere Schäden

Der Neubau werde dauern, sagte der zuständige Bahnmanager Sigbjørn Korsgård. Zwischen Lillehammer und Trondheim würden Passagiere vorerst mit Bussen transportiert. Erdrutsche und die erhebliche Menge an Wasser hatten laut Bane Nor zu Schäden an mehreren Strecken geführt, die gesperrt wurden.