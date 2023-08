Unwetter „Hans“ suchte Schweden und Norwegen heim

Das Unwetter hat zuerst in Schweden und in kleinerem Ausmaß auch in Dänemark Schäden verursacht. In der Nacht auf Mittwoch wurden schließlich in der Provinz Innlandet nördlich von Oslo 16 Erdrutsche und sechs Überschwemmungen gemeldet. Mehr als 600 Menschen wurden laut Polizei in Sicherheit gebracht. Verletzte habe es bisher nicht gegeben.