„Der kaukasische Kreidekreis“ vergibt Chance

Think outside the box!" So lautet die wahrscheinlich inflationärste Phrase, mit der nicht nur im Kreativsektor gerne um sich geschmissen wird, wenn es darum geht, frischen Wind zu erzeugen. Während mit diesem Rat Betraute meistens noch stärker in Denkblockaden geraten, haben es die Mitglieder des Theater Hora aus Zürich einfach getan und einen genialen Inszenierungsansatz geliefert, der nicht zu Ende gedacht wurde.